Свитолина с победы стартовала на Wimbledon

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина победила в первом матче Wimbledon с призовым фондом 35 млн фунтов стерлингов. На старте легендарного турнира Большого шлема пятый номер мирового рейтинга в трех сетах обыграла представительницу Бельгии Элисон ван Эйтванк (№57 WTA).

Спортсменки провели на корте один час и 44 минуты. Игра завершилась со счетом 6:3, 2:6, 6:3.

A brilliant contest 👏@ElinaSvitolina overcomes Alison Van Uytvanck 6-3, 2-6, 6-3 to seal a spot in the second round#Wimbledon pic.twitter.com/d8SRPkqmXj — Wimbledon (@Wimbledon) June 30, 2021

Украинка 5 раз подала навылет, сделала 4 двойные ошибки, и реализовала 6 из 11 брейкпоинтов.

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В истории личных противостояний это стало второй победой первой ракетки Украины в двух матчах.

Встреча в Лондоне прошла в равной борьбе. После разгромного первого раунда Элина расслабилась, за что ее опонентка сразу наказала. В решающем сете 26-летняя одесситка сделала 4 брейка и при двух потеряных геймах на своей подаче добыла победу.

Во втором круге наша соотечественница сразится против 44-го номера WTA полячки Магды Линетт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина накануне эффектно поддержала нашу национальную футбольную сборную.

Теннисистка надела форму нашей команд и выложила фото в соцсети.