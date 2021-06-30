Свитолина с победы стартовала на Wimbledon

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Теннис
2 минуты
1,0 т.
Элина Свитолина

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина победила в первом матче Wimbledon с призовым фондом 35 млн фунтов стерлингов. На старте легендарного турнира Большого шлема пятый номер мирового рейтинга в трех сетах обыграла представительницу Бельгии Элисон ван Эйтванк (№57 WTA).

Элисон ван Эйтванк

Спортсменки провели на корте один час и 44 минуты. Игра завершилась со счетом 6:3, 2:6, 6:3.

Украинка 5 раз подала навылет, сделала 4 двойные ошибки, и реализовала 6 из 11 брейкпоинтов.

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В истории личных противостояний это стало второй победой первой ракетки Украины в двух матчах.

Элина Свитолина

Встреча в Лондоне прошла в равной борьбе. После разгромного первого раунда Элина расслабилась, за что ее опонентка сразу наказала. В решающем сете 26-летняя одесситка сделала 4 брейка и при двух потеряных геймах на своей подаче добыла победу.

Элина Свитолина праздновала победу

Во втором круге наша соотечественница сразится против 44-го номера WTA полячки Магды Линетт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина накануне эффектно поддержала нашу национальную футбольную сборную.

Свитолина в форме сборной Украины

Теннисистка надела форму нашей команд и выложила фото в соцсети.

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