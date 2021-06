Свитолина с победы стартовала на Wimbledon

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина победила в первом матче Wimbledon с призовым фондом 35 млн фунтов стерлингов. На старте легендарного турнира Большого шлема пятый номер мирового рейтинга в трех сетах обыграла представительницу Бельгии Элисон ван Эйтванк (№57 WTA).

Спортсменки провели на корте один час и 44 минуты. Игра завершилась со счетом 6:3, 2:6, 6:3.

A brilliant contest 👏@ElinaSvitolina overcomes Alison Van Uytvanck 6-3, 2-6, 6-3 to seal a spot in the second round#Wimbledon pic.twitter.com/d8SRPkqmXj