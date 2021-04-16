Свитолина принесла Украине легкую победу на старте плей-офф Кубка Федерации

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№5 в рейтинге WTA) принесла нашей сборной победу в первом матче плей-офф Кубка Федерации (Кубок Билли Джин Кинг), в двух сетах обыграв вторую ракетку Японии Чихиро Мурамацу (№223) со счетом 6:3, 6:2.

Наша соотечественница разобралась с соперницей за 1:21. В первой партии обе спортсменки имели проблемы на своей подаче, но Свитолина отдала японке на один гейм меньше (два против трех) и вышла вперед.

Во втором сете Элина сумела улучшить свою игру в этом компоненте. Она отыграла четыре брейк-поинта и взяла два гейма на приеме, что позволило ей легко довести дело до победы.

Наша соотечественница трижды подала на вылет (против 0 эйсов у японки), допустила две двойных ошибки (против одной) и выиграла 76% очков на первой подаче.

В следующем матче в рамках плей-офф Кубка Федерации на корт выйдут Марта Костюк и Юки Найто.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Свитолина объявила о помолвке со своим возлюбленным. Она обручилась со своим давним бойфрендом Гаэлем Монфисом.