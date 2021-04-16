Світоліна принесла Україні легку перемогу на старті плей-оф Кубку Федерації

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна (№5 у рейтингу WTA) принесла нашій збірній перемогу в першому матчі плей-оф Кубка Федерації (Кубок Біллі Джин Кінг), у двох сетах обігравши другу ракетку Японії Чіхіро Мурамацу (№223) з рахунком 6:3, 6:2.

Наша співвітчизниця розібралася з суперницею за 1:21. У першій партії обидві спортсменки мали проблеми на своїй подачі, але Світоліна віддала японці на один гейм менше (два проти трьох) і вийшла вперед.

У другому сеті Еліна зуміла поліпшити свою гру в цьому компоненті. Вона відіграла чотири брейк-поїнти та взяла два гейми на прийомі, що дозволило їй легко довести справу до перемоги.

Наша співвітчизниця тричі подала на виліт (проти 0 ейсів у японки), припустилася двох подвійних помилок (проти однієї) і виграла 76% очок на першій подачі.

У наступному матчі в межах плей-оф Кубка Федерації на корт вийдуть Марта Костюк і Юкі Найто.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світоліна оголосила про заручини зі своїм коханим. Вона заручилася зі своїм давнім бойфрендом Гаель Монфісом.