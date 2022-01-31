Свитолина и Костюк заметно поднялись в рейтинге лучших теннисисток планеты

После завершения Открытого чемпионата Австралии по теннису мужская и женская организации обновили свои рейтинги. Сразу шесть лучших теннисисток Украины поднялись в мировом табели о рангах.

Наша прима Элина Свитолина, хоть дошла в Мельбурне лишь до третьего круга, вернулась на 15-е место с 17-го. Ангелина Калинина переместилась на одну строчку и теперь – 48-я. А 19-летняя киевлянка Марта Костюк подпрыгнула сразу на 14 ступенек и занимает в рейтинге WTA 52-ю позицию.

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Во второй сотне наши девушки занимают такие места: Леся Цуренко – 111-е (+8), Катерина Байндль – 140-е (+9), Дарья Снигур – 141-е (+10), Даяна Ястремская – 150-е (-6). Лидером же остается победительница Australian Open Эшли Барти.

Как сообщал OBOZREVATEL, Рафа Надаль перевернул финал Australian Open с россиянином и сотворил историю. Однако испанец остался на пятой позиции в мире. Выше него располагаются: серб Новак Джокович, россиянин Даниил Медведев, немец Александр Зверев и грек Стефанос Циципас.

В Мельбурне Костюк сыграла в "сумасшедший теннис", но выбыла с Australian Open в третьем круге.

Ранее Свитолина рассказала Гордону о походе в политику: "Это страшно".