Стаховский не попал на Australian Open и завершил карьеру

Знаменитый украинский теннисист Сергей Стаховский (№220 в мировом рейтинге ATP) объявил о завершении профессиональной карьеры. Прощальный пост 36-летний уроженец Харькова разместил у себя в Instagram.

Кроме того, Сергей добавил свои самые памятные фотографии с различных выступлений.

"Путешествие в тысячу матчей начинается с одного удара. Спасибо, теннис, это было по-настоящему", – написал Стаховский.

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Отметим, что последний раз Стаховский выходил на корт в квалификации Australian Open 13 января 2022-го. Украинец в двух сетах проиграл американцу Джеффри Джону Волфу (№210 ATP) 3:6, 4:6.

Сергей за свою карьеру восемь раз становился победителем турниров ATP (четыре - в одиночном разряде). Является финалистом юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2004).

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2021 года Сергей объявил о завершении карьеры в сборной Украины по теннису.