'Сос*ть будешь у меня'. Лучшему теннисисту России прилетела карма за хамство на Australian Open. Видео

Первая ракетка России Даниил Медведев (№6ATP) оказался в центре скандала на Открытом чемпионате Австралии по теннис. Во втором круге Australian Open 28-летний москвич, выступающий под нейтральным флагом, сенсационно проиграл 19-летнему Леонеру Тьену из США, занимающему 121-е место в мировом рейтинге. Во время матча Медведев не только бросал ракетку, но и позволил себе нецензурные высказывания в адрес болельщиков.

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Проигрывая в первом сете со счетом 3:5, 0:40 Медведев крикнул в адрес неизвестного лица на русском языке: "Сосать будешь у меня", после чего кто-то из команды россиянина поддержал эту фразу громким криком: "Правильно!".

Хамство россиянину не помогло – он уступил в пятисетовом триллере со счётом 3:2, хотя на четвёртом сете у соперника закончились силы, и казалось, что опытный Медведев заберёт матч.

Для Тьена это была первая победа над столь высоко рейтинговым соперником. Юный теннисист, родившийся в семье вьетнамских иммигрантов в Калифорнии, уверенно играл против россиянина, демонстрируя зрелую технику и умение работать под давлением.

Поражение стало для Медведева не только ранним вылетом из турнира, но и ударом по его позициям в рейтинге ATP – россиянин впервые с 2018 года покинет топ-5.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 января лучшая теннисистка Украины Марта Костюк победно стартовала на Australian Open-2025. Наша соотечественница не без проблем обыграла представительницу Японии Нао Хибино, потратив на это три сета – 3:6, 6:3, 6:1.

После этого Марта раскритиковала международные организации в своем виде спорта за допуск российских спортсменов к турнирам. Наша соотечественница также выразила категоричную позицию в отношении представителей РФ, отметив, что больше никогда не станет пожимать им руку.

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