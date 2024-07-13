Шарапова пришла на финал Wimbledon и вызвала ажиотаж внешним видом. Фото

Пятикратная чемпионка турниров Большого шлема Мария Шарапова появилась на финале Wimbledon между итальянкой Жасмин Паолини и Барборой Крейчиковой из Чехии. 37-летняя россиянка пришла на центральный корт вместе со своим женихом, английским миллионером Александром Гилксом.

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На матч Шарапова пришла в традиционном белом наряде. Строгое комбинированное приталенное платье, дополнял пиджак, наброшенный на плечи.

Внешний вид экс-теннисистки вызвал бурное обсуждение у российских болельщиков. Некоторые восхищаются своей соотечественницей, а некоторые отмечают лишний вес, искусно прикрытый стилистами.

Игра Паолини – Крейчикова завершилась со счетом 2:6, 6:2, 4:6. 28-летняя чешка стала двукратной чемпионкой турниров Grand Slam в одиночном разряде. Она является чемпионкой Roland Garros-2021.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 июля, исполнилось 20 лет с того момента, как Шарапова выиграла Wimbledon. В 2004-м году, тогда еще 17-летняя россиянка обыграла в финале американскую теннисистку Серену Уильямс со счётом 6:1, 6:4.

Пятикратная чемпионка турниров Большого шлема завершила карьеру в феврале 2020-го. В конце этого же года россиянка объявила о помолвке с Гилксом, однако их свадьба до сих пор не сыграна.

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