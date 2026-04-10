Сборная Украины с феерической победы начала ЧМ по теннису, навесив 6:0 Польше

Сборная Украины феерически стартовала в новом розыгрыше кубка Billie Jean King Cup, который неофициально называют чемпионатом мира по теннису среди женщин. "Сине-желтые" начали противостояние с Польшей в квалификации турнира с победы Марты Костюк над Магдой Линетт.

Видео дня

Киевлянке хватило для победы 80 минут и двух партий – 6:4, 6:0. За все время украинка ни разу не дала сопернице вести в счете. И если в первом сете хозяйка корта сумела навязать борьбу нашей соотечественнице, то во втором Костюк просто разбила Линетт скоростью и мощью.

Благодаря этому успеху Марты Украина повела в матче до трех побед 1:0. Следующими на грунтовое покрытие выйдут Элина Свитолина и Катажина Кава, которая занимает 160-е место в мировом рейтинге. На субботу запланирована парная встреча и еще два поединка при необходимости.

Согласно формату победитель дуэли выйдет в финальную стадию, которая состоится в сентябре в Китае. Там восемь сборных разыграют трофей. Наша команда является действующим полуфиналистом – в минувшем сезоне "сине-желтые" уступили путевку в решающий матч итальянкам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!