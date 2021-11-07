"Россия сжульничала". В финале КБДК случился скандал

Сборная России по теннису заменила одну из своих участниц на Кубке Билли Джин Кинг (КБДК) за 20 минут до начала финального матча против команды Швейцарии. Вместо Анастасии Павлюченковой на корт вышла Людмила Самсонова.

Лидеру сборной Швейцарии Белинде Бенчич пришлось играть с Самсоновой, которой она проиграла во всех предыдущих поединках. В итоге Бенчич уступила Самсоновой и в этот раз (6:3, 3:6, 4:6), а женская сборная России впервые за 13 лет выиграла трофей.

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Такой поступок вызвал бурную реакцию в мире тенниса. В частности экс-третья ракетка мира Пэм Шрайвер назвала такую ситуацию жульничеством.

"Россия сжульничала сегодня, поменяв состав. Если бы я была в сборной Швейцарии, я бы подала протест. Это выглядит как преднамеренная манипуляция, которую нельзя было разрешать с учетом правил и рейтинга", – написала 59-летняя американка в Twitter.

Швейцарка Белинда Бенчич и капитан сборной Хайнц Гюндтхард также подвергли критики ситуацию с заменой. Бенчич заявиа, что это был очень некрасивый поступок.

"Но я думаю, что в итоге добро победит, мы вернемся и возьмем титул", – цитирует Бенчич в Twitter египетская журналистка Реем Абуллеил .

Гюндтхард призналась, что нет ничего страшного в поражении более сильной команды, но хотелось бы проигрывать не благодаря уловкам соперниц.

"Подобные манипуляции вызывают сомнения, делают поражение чуть более болезненным", – отметила Гюндтхард.

Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина ранее объявила о прекращении сотрудничества с тренером Эндрю Беттлсом. 26-летняя украинка поблагодарила его за работу и рассталась в хороших отношениях.