Россия сбросила бомбу на дом знаменитого украинского мецената. Фото

В Харькове управляемая авиабомба российских оккупантов (УАБ) попала в частный дом знаменитого волонтера и мецената Юрия Сапронова. На площади 300 кв.м выбиты окна, разрушены здания и уничтожен автомобиль, пишет Думка.

Видео дня

По словам Сапронова, в момент попадания он уехал из дома.

"В доме оставалась жена Ирина и охрана и помощники. Я не успел доехать, как позвонила жена, я вернулся", – сказал Сапронов.

Среди пострадавших – двое мужчин из охраны, их забрала скорая. "Легкие ранения, надеюсь, что завтра их уже выпишут", - сказал волонтер.

Вероятно, попадание было в машину жены, из которой осталось только колесо.

"883-й день полномасштабной войны, со 2 марта я начал заниматься помощью, но я надеюсь, что этот удар – случайность", – заявил Сапронов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 20 июля россияне атаковали Харьковщину. Под вражеским огнем оказался ряд населенных пунктов: в местах попадания вспыхивали пожары, разрушения испытали инфраструктура, админздания, склады, зернохранилище, более 50 жилых домов.

– Также 20 июля оккупанты ударили по железной дороге Харьковщины. Пострадали четверо сотрудников, повреждены здания и поезда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!