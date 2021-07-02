Российский футболист обматерил соотечественницу после ее поражения на Wimbledon. Фотофакт

Третья ракетка России Дарья Касаткина (№35 в рейтинге WTA) пожаловалась на футболиста "Алании" Владимира Хубулова, который обматерил ее после поражения на Wimbledon. Во втором раунде турнира его соотечественница уступила представительнице Латвии Елене Остапенко (№34) со счетом 1:2 (1:6, 6:3, 6:8).

После этого игрок владикавказского клуба написал Касаткиной личное сообщение в Instagram, в котором позволил себе оскорбительные высказывания в ее адрес. Ему не понравилось, что она уступила сопернице, несмотря на то, что подавала на матч и выигрывала гейм со счетом 30:0 (для победы ей нужно было взять еще два розыгрыша).

Дарья показала скриншот переписки с Хубуловым у себя в сторис. Она призвала руководство "Алании" "выплатить футболисту бонус за проигранную ставку".

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На официальном сайте клуба уже прокомментировали инцидент и пообещали провести внутреннее разбирательство.

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