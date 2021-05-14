18-летняя теннисистка обвинила мать второй ракетки России в избиении

18-летняя теннисистка Елена Малых обвинила мать второй ракетки России Андрея Рублева (№7 в мировом рейтинге) в избиении во время тренировки. По словам спортсменки, она терпела унижения на протяжении долгого времени, но недавно ситуация достигла своего апогея.

В интервью изданию "Спорт-Экспресс" Малых рассказала, что Марина Марьенко несколько раз ударила ее ракеткой, а затем отобрала ее вещи. Елена написала заявление в полицию.

"Это сделала тренер "Спартака", Марьенко Марина Андреевна, мать знаменитого теннисиста Андрея Рублева. Меня принижали на протяжении долгого времени. На протяжении последних недель это обострилось, и в последний день тренер покрывала меня матом и унижала. А потом подошла и ударила меня ракеткой несколько раз, затем я начала уходить, а она – вытаскивать из моей сумки вещи, ракетки, забрала телефон и не отдавала все это. Мне пришлось уйти без вещей. Она по-разному унижала, матом и просто. Например, она говорила: "Большая жирная свинья", и в этом роде. Я написала заявление. Надеюсь, что-то будет", – поделилась Малых информацией об инциденте.

Мать Рублева отвергла обвинения в унижении и избиении 18-летней теннисистки и заявила, что отобранный у девушки телефон она отдала ее отцу после тренировки.

"Я являюсь заслуженным тренером России, а Елена занимается у меня уже десять лет. Но она толком и не тренируется, постоянно не вылезает из телефона и зевает. Как это вообще можно? С моей стороны ведь должны быть какие-то тренерские меры", – цитирует слова Марьенко издание gazeta.ru.

Также отмечается, что она якобы отобрала у Малых вещи на общую сумму в 67 тысяч рублей (около 25 тысяч гривен).

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