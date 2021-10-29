Рафаэль Надаль сыграл в теннис с 97-летним украинцем

Необычный спарринг провел один из лучших теннисистов планеты Рафаэль Надаль. В своей академии на Мальорке 35-летний испанец принял 97-летнего (!) украинца Леонида Станиславского. Харьковчанин считается самым возрастным активным теннисистом в мире.

О встрече двух неординарных спортсменов сообщил Twitter ITF – Международной теннисной федерации. "Недавно мечты Станиславского воплотились в реальность, когда он встретил своего кумира", – гласит подпись под фотографией.

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Причем, "свидание" не было формальным: теннисисты вышли на корт и некоторое время играли.

После завершения спарринга соперники по традиции поблагодарили друг друга за игру.

Украинский ветеран нашел, что сказать именитому Надалю.

Напомним, Рафаэль – 20-кратный победитель турниров серии "Большого шлема". Длительное время возглавлял мировой рейтинг, а сейчас занимает восьмое место.

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