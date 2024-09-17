Поступок третьей ракетки Украины в Таиланде спровоцировал истерику в росСМИ. Видео

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (WTA №35) провела тренировку с 15-летним теннисистом из России Егором Навразиди. Эпизод случился в Таиланде перед стартом турнира WTA 500 в Хуахине.

Видео дня

Егор Навразиди – российский юниор, который в рейтинге ITF занимает 1201-ю строчку. Егор занимается в академии французского тренера Патрика Муратоглу, известного по работе с разными звездами тенниса.

Именно Муратоглу и выложил видео с спарринга Ястремской и Навразиди. В своем профиле в социальных сетях Навразиди поставил российский флаг.

В 2020 году он вместе с родителями отдыхал в оккупированном Крыму.

Поступок Ястремской не остался без внимание со стороны российских пропагандистов. В подписи к видео украинку обвинил в непоследовательности, припомнив ей отказ пожимать руки российским теннисистам на турнирах.

Отметим, что Даяна завершила выступление в Хуахине уже после первого тура. 24-летняя одесситка сенсационно уступила японке Мае Хонтами (WTA №130) – 6(4):7, 5:7.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Ястремская произвела настоящий фурор в Intsagram своим внешним видом в Таиланде. Спортсменка разгуливала по вечернему Хуахину в короткой белой юбке и топике, собирая восторженные взгляды прохожих.

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