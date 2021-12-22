"После карьеры они сдуются": вторая ракетка мира с гордостью показала свое тело. Фотофакт

Одна из лучших теннисисток планеты Арина Соболенко похвасталась своими бицепсами. У себя в Instagram 23-летняя минчанка попозировала вместе со своими тренерами – Антоном Дубровым и Джейсоном Стейси.

Комментируя фотографию, вторая ракетка мира отметила, что не уверена, может ли девочка гордится таким телом.

"Но смотрите, какая я сильная. Говорят, что после карьеры они сдуются", – написала Соболенко.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть и на другие фотографии теннисистки.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Соболенко выложила свое фото топлес.

Она публиковала в соцсетях откровенный кадр, на котором лежит на столе лишь в одних джинсах.

Ранее Соболенко обратилась в полицию из-за оскорбительного сообщения в Instagram, пообещав обидчику встречу с одним из лучших молодых дзюдоистов Европы.

Несколько лет назад Арина во время матча первого круга Открытого чемпионата Австралии против местной спортсменки Эшли Барти так громко стонала, что стала жертвой обструкции со стороны зрителей.