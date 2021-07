Определился победитель Wimbledon

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем 134-го розыгрыша ежегодного профессионального теннисного турнира серии Большого шлема, проводящегося в Уимблдоне (Лондон, Великобритания). В финале 1-я ракетка мира обыграл итальянца Маттео Берреттини (№7 WTA).

Поединок продлился почти три с половиной и часа и закончился со счетом 6-7(4), 6-4, 6-4, 6-3. Успех на турнире позволил Джоковичу заработать 2,36 млн долларов. Берреттини стал богаче на $1,25 млн

The moment @DjokerNole became #Wimbledon champion for the sixth time pic.twitter.com/5xN8ogWYYT