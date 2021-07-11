Определился победитель Wimbledon

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем 134-го розыгрыша ежегодного профессионального теннисного турнира серии Большого шлема, проводящегося в Уимблдоне (Лондон, Великобритания). В финале 1-я ракетка мира обыграл итальянца Маттео Берреттини (№7 WTA).

Поединок продлился почти три с половиной и часа и закончился со счетом 6-7(4), 6-4, 6-4, 6-3. Успех на турнире позволил Джоковичу заработать 2,36 млн долларов. Берреттини стал богаче на $1,25 млн

Для 34-летнего Джоковича это стало 20-м титулом Большого шлема. Новак стал 12 игроком в истории, который выиграл и Roland Garros и Wimbledon за один сезон. В последний раз это смог сделать Рафаэль Надаль в 2010 году.

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Серб занял третье место по количеству титулов на Wimbledon (6), обойдя Бьорна Борга. Первое место занимает Федерер (8); второе делят Пит Сампрас и Уильямс Реншоу – по 7.

Встреча с Берреттини началась легко для сербского спортсмена. Он лидировал 5:2, но не смог воспользоваться сетболом и растерял все свое преимущество. Береттини удачно воспользовался моментом и сделав два мини-брейка на тай-брейке вырвал победу.

Похожая ситуация случилась и во второй партии, где Джокович повел 5-1, но в этот раз уверенно довел дело до победы.

В третьей партии Новак успешно реализовал единственный брейкпоинт, в то время как его оппонент упустил два брейка, проигрывая 2-3.

Со счета 2-3 в четвертом сете Джокович выиграл четыре гейма подряд и с четвертого матчбола оформил победу в этом поединке.

Ранее сербская модель Наталья Щекич рассказала, что ей предложили около 60 тысяч евро и отдых ее мечты за соблазнение лучшего теннисиста мира Новака Джоковича.