Теннисист Новак Джокович сегодня объявил, что не будет вакцинироваться от ковида. “Я не антивакцинатор, но хочу жить в гармонии со своим телом. Если потребуют вакцинации для участия в теннисных турнирах, то я пожертвую теннисной карьерой”. То, что потребуют, скорее всего да. Об этом точно уже заявили организаторы French Open и Madrid Open.

Я не хочу бросать очередной камень в огород антивакцинаторов. Думаю уже каждый, в том числе и я, давно определился со своей позицией. Но для меня решение Джоковича выглядит логичным, объяснимым и правильным. Смотреть, как первая ракетка мира на закате выдающейся карьеры с какими-то левыми справками пытается пролезть на турнир в Австралию с черного хода, “порешав” что-то с кем-то, было и удивительно, и смешно. В итоге все честно. Не хочешь вакцинироваться, не вакцинируйся. Но не хитри, не бегай, не позорься перед соперниками и зрителями. Плати за это цену. Новак заплатит за это и потерянными рейтингами и потерянными миллионами долларов призовых (и наверняка, гораздо большими потерями в рекламных контрактах). Ну а мы будем болеть за других, их уже много молодых. И ждать, когда он избавится от своих тараканов в голове.

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