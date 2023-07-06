Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников эмоционально отреагировал на ситуацию с экономикой в России. У себя в Twitter 49-летний уроженец Сочи признался, что благосостояние жителей РФ падает с каждым днем.

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Также Кафельников двумя словами оценил результаты распиаренного импортозамещения.

"Какие же мы "бедные родственники"( а нах*я я кавычки то ставлю). За последние 10 дней мы обеднели на 15%,и импортозамещение них*я не помогает", – написал Евгений.

Также он и сарказмом поинтересовался у подписчиков, насколько по плану ситуация с рублем.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июля в России курс рубля снизился до самой низкой с марта 2022 года отметки.

Курс доллара составил 91,05 рубля, а курс евро уже достиг 100 рублей. Падение российской валюты ускорилось после "мятежа" ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, который в очередной раз показал слабость Кремля.

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