Невероятный 'удар года' бразильской теннисистки в собрал полмиллиона просмотров. Видео

Бразильская теннисистка Ингрид Мартинс ошеломила болельщиков невероятным слепым ударом на турнире Bad Homburg Open в Германии. 26-летняя спортсменка, которая занимает 73-е место среди игроков женского парного разряда, нанесла "лучший удар года" в матче 1/8 финала против Александры Пановой (Россия) и Ульрикке Эйкери (Норвегия).

Видео дня

После того, как Лидия Морозова (Беларусь), партнерша Мартинс по парному разряду, ответила сильной подачей, Эйкери получила хорошую возможность набрать очко, так как обе соперницы сместились на одну сторону корта.

Однако вместо того, чтобы пустить мяч в пустое пространство, норвежка пробила прямо в стоявшую спиной Мартинс.

Бразильянка не стала разворачиваться, а просто отбила ракеткой за спиной, идеально отправив мяч по линии.

Видео момента за несколько дней собрало около 500 000 просмотров в Twitter, а западная пресса и болельщики окрестили это "ударом года".

Морозова не смогла сдержать эмоций, реагируя на выстрел своей напарнице, а соперницы просто поаплодировали бразильянке.

Мартиньш и Марозова выиграли матч со счетом 4-6, 6-3, 12-10, выйдя в четвертьфинал. Там они одолели украино-польский дуэт Надежда Киченок / Алисия Росольска 7-5, 7-6. В полуфинале Мартиньш и Морозову ждет игра против Ингрид Нил (Эстония) / Фан-Сянь У (Тайвань).

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