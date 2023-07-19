'Может, тогда измените мнение о России?' Известная украинская теннисистка отреагировала на ночной удар РФ по Одессе

Украинская теннисистка Даяна Ястремская эмоционально отреагировала на ночной удар по родной Одессе, который российские оккупанты нанесли в ночь на 19 июля. Она также обратилась к руководству международных федераций, в своем виде спорта, так как организации продолжают закрывать глаза на войну в нашей стране, допуская представителей РФ к своим турнирам.

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Об этом Ястремская написала на своей странице в социальной сети Instagram. Она потребовала от Международной федерации тенниса (ITF) и Женской теннисной ассоциации (WTA) жесткой реакции в отношении россиян и назвала несправедливой ситуацию, когда спортсмены находятся в разных условиях.

"WTA и ITF, посмотрите мои Stories или, возможно, вы хотите увидеть видеозаписи, или посетить Украину? Может быть, тогда вы измените свое мнение о России? Кто-то сейчас очень хорошо спит, и вы понимаете о ком я, а кто пытается выжить. И все украинские теннисисты во время турниров не спят, потому что следят за новостями. Это честно?" – написала Ястремская.

Отметим, что ночью 19 июля российские войска нанесли массированный удар по украинским городам, задействовав 31 ракету и 32 ударных дрона. Мэр Одессы Геннадий Труханов назвал атаку на город самой масштабной с момента вторжения 24 февраля. По состоянию на 9:30 известно, что по меньшей мере шесть одесситов, среди которых 9-летний мальчик, обратились за медицинской помощью.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский комментатор Алексей Андронов развенчал ложь пропагандистов "Матч ТВ", который в эфире программы "Есть тема" рассказали о "декларации о нейтралитете" для теннисистов из РФ.

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