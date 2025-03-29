'Много раненых, и мы еще не знаем, сколько погибших'. Армия России попала в дом знаменитых украинских теннисисток

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок сообщили, что их родной дом в Днепре оказался поврежден в результате российского удара по городу. Знаменитые спортсменки у себя в Instagram опубликовали фотографии разрушенного здания.

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"Дом, в котором я жила в Днепре, был обстрелян этой ночью… Много раненых, и мы еще не знаем, сколько погибших", – написала Людмила Киченок.

Она также отметила, что среди пострадавших объектов оказался гостинично-ресторанный комплекс, с которым у нее связаны спортивные воспоминания.

"Когда-то я тренировалась на кортах этого прекрасного отеля в своем родном городе", – добавила теннисистка.

Надежда Киченок опубликовала фотографию разрушенного дома, подчеркнув, что для нее это личная трагедия.

Как сообщал OBOZ.UA, Вечером в пятницу, 28 марта, российские войска массированно атаковали Днепр дронами-камикадзе типа Shahed. В городе прозвучала серия взрывов, в результате обстрела возникло несколько пожаров: загорелись ресторанный комплекс и жилые дома.

По состоянию на 00:22 29 марта было известно о 15 раненых, в том числе 27-летняя беременная, у нее колото-рубленая рана. Трое раненых в тяжелом состоянии, в том числе 69-летние мужчина и женщина. Четыре человека погибли.

Утром 29 марта ГСЧС опубликовала обновленные данные, согласно которым известно уже о 21 раненом во время атаки РФ на Днепр.

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