Матчи украинок отменили: полный блекаут в Мадриде заставил организаторов закрыть корты, а Костюк попросила графики отключения у ДТЭК

28 апреля в части Испании, Португалии и Франции исчезло электроснабжение. В 12:30 без света остался Мадрид, где как раз проходит один из самых престижных турниров грунтового сезона по теннису. В результате блекаута организаторы отменили остатки всех дневных матчей, а также вечерние, в том числе с участием украинок Марты Костюк и Элины Свитолиной.

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Отключение электричества на арене Manolo Santana Stadium в Мадриде вывело из строя системы электронного определения попаданий (ELC), перестали работать табло на всех кортах комплекса. А на центральном одна из телевизионных Spidercam повисла в непосредственной близости от корта, а технические операторы не смогли ее поднять.

Из-за полного отключения электричества зрители были вынуждены использовать фонарики на мобильных телефонах, передвигаясь по крытым помещениям комплекса. Торговые точки принимали оплату только наличными.

"Турнир Mutua Madrid Open коснулось масштабного отключения электроэнергии. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее возобновить нормальную работу. Информация будет обновляться через наши официальные каналы", – написали в соцсетях организаторы испанского 1000-ка.

Для киевлянки Марты Костюк, которая в понедельник в четвертом круге должна была сыграть против россиянки Анастасии Потаповой, отключение электричества не является новым. Поэтому украинка не упустила возможности пошутить по этой ситуации.

"WTA 1000 и 1000 свечей. Есть какие-то обновления в расписании, ДТЭК?" – написала при этом в сториз Марта, родители которой живут на Киевщине и сталкивались с блекаутами после российских атак.

Самое интересное, что теннисистка получила ответ от ДТЭК: "А вы в Испании? Мы там не можем прогнозировать отключение, пока диспетчеры еще учат новый язык".

По информации CNN Portugal, отключение электроэнергии в Европе, в частности затронувшее Испанию и Португалию, произошло вследствие "редкого атмосферного явления". "Из-за экстремальных колебаний температуры в Испании произошли аномальные колебания на линиях очень высокого напряжения. Эти колебания повлекли за собой нарушение синхронизации между электрическими системами, что привело к последовательным нарушениям во всей европейской сети", – пояснил сетевой оператор REN.

Поединки Костюк и Светолиной в 1/8 финала в Мадриде поставили на вторник, 29 апреля.

Ранее OBOZ.UA писал, что Свитолина совершила неожиданный поступок после победы над теннисисткой из Москвы.

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