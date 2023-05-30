Лучший теннисист России сенсационно вылетел с Roland Garros в 1-м раунде, проиграв 172-й ракетке мира

Лучший теннисист России Даниил Медведев сенсационно вылетел с открытого чемпионата Франции с призовым фондом € 49,6 млн. В 1-м круге Roland Garros 2-я ракетка мира в пяти сетах уступил малоизвестному бразильцу Тьягу Сейбот Уайлду, занимающему 172-е место в рейтинге ATP – 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6.

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Бразилец уверенно провел весь 4-часовой матч. Уже в самом дебюте Тьягу Сейбот довел сет до тай-брейка, который выиграл. Вот втором бразилец не отдал ни одной подачи, а в 9-м гейме мог оформить брейк, однако Медведев также на тай-брейке установил равенство.

После уверенно выигранного третьего раунда у российского теннисиста пошла кровь из носа. Он взял медицинский таймаут, а затем игра перевернулась. Россиянин допускал много ошибок, проиграв решающие две партии.

Для 27-летнего россиянина это стало первым поражением на этом этапе турнира "Большого шлема" с 2020 года. Тогда Медведев уступил Стену Вавринке в Париже. После этого проигрыша москвич упустил возможность стать первой ракеткой мира.

В следующем круге представитель Бразилии сыграет против победителя матча Кентен Али – Гвидо Пелья.

Как сообщал OBOZREVATEL, словацкая теннисистка Анна Каролина Шмидлова надела желто-синий наряд и добыла сенсационную победу на Открытом чемпионате Франции. 28-летняя уроженка Братиславы в двух сетах разгромила 11-ю сеяную Веронику Кудерметову из Казани.

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