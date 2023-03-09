Латвия наказала свою лучшую теннисистку за матчи с россиянами

Латвийский олимпийский комитет (LOK) совместно с Министерством образования и науки Латвии (IZM) принял решение прекратить финансирование первой ракетки страны Елены Остапенко и двух другие теннисисток, сообщает lsm.lv. Такое наказание последовало за участие латвийских спортcменов в соревнованиях вместе со представителями России и Беларуси.

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Соглашение о сотрудничестве между LOK и IZM, заключенное 15 февраля, предусматривает, что средства государственного бюджета не будут выделяться спортсменам и спортивным работникам, если они участвуют в спортивных соревнованиях, в которых участвуют спортсмены из Российской Федерации или Республики Беларусь также участвуют независимо от их статуса и правил и решений международных спортивных федераций.

Генеральный секретарь LOK Карлис Лейниекс подтвердил, что во вторник на заседании правления LOK было установлено, что две велосипедистки, а также три теннисистки — Остапенко, Даниэла Висмане и Дарья Семенистая — участвовали в "коммерческих соревнованиях" со спортсменами из обеих стран. Ежемесячное пособие для них приостановлено, начиная с марта 2023 года.

Согласно данным LOK, 25-летняя Остапенко (№ 25 WTA) от государства получала в месяц 1700 евро. За прошлый месяц без учета налогов лучшая теннисистка Латвии заработала на корте 53000 долларов. Семенистая является 222-й ракеткой мира, а Даниела Висмане занимает 293-ю строчку в рейтинге WTA.

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