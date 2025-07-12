Красавицу-теннисистку застрелил ее отец, выпустив в девушку пять пуль

25-летняя индийская теннисистка Радхика Ядав была застрелена своим отцом, Дипаком Ядавом, в их доме в районе Сектор 57 города Гуруграм. По данным полиции, инцидент произошёл около 10:30 утра на кухне семьи. 51-летний Дипак Ядав был задержан после того, как члены семьи дали показания правоохранительным органам.

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В ходе расследования шокирующего убийства появилось музыкальное видео с участием Радхики и певца Инама Уль Хака. Клип под названием "Karwaan" исполнителя Инама был выпущен год назад. Продюсером выступил Зишан Ахмад, видео выпущено под лейблом LLF Records. В ролике Радхика снялась вместе с Инамом в нескольких романтических сценах.

После этого в соцсетях появились сообщения, что отец убил Радхику якобы из-за этого, или её роликов в Instagram, или другой активности в соцсетях.

Винод Кумар, начальник участка полиции района 56 Гуруграма, исключил версию убийства на почве ревности, заявив, что причиной стала давняя ссора между Радхикой и её отцом, связанная с теннисной академией, которой она управляла.

"Он (Дипак) был расстроен уже некоторое время, так как местные жители насмехались над ним из-за дохода дочери. Они говорили, что дом живёт на её деньги, а он слишком зависит от неё. Он несколько раз просил её (Радхику) прекратить работу в академии, но она отказывалась. Он не смог больше терпеть", — рассказал начальник участка, инспектор Винод Кумар в интервью The Indian Express.

Радхика находилась на кухне, когда отец выстрелил пять раз из своего зарегистрированного револьвера 32-го калибра. Три пули попали ей в спину, и она скончалась на месте. Согласно заявлению её дяди, Кулдипа Ядава, мать была на первом этаже дома в момент стрельбы.

По данным сайта ITF, в своей карьере Радхика сыграла 36 одиночных и 7 парных матчей под эгидой ITF. Последний одиночный матч она провела в марте 2024 года, а последний парный — в июне 2023 года. С её последнего международного турнира прошёл более года. Девушка работала тренером в своей академии в Гуруграме.

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