''Какие ножки'': знаменитая украинская теннисистка привела в восторг болельщиков своей внешностью. Фото

Знаменитая украинская теннисистка Марта Костюк вызвала настоящий восторг среди болельщиков фотографиями своего нового костюма для матчей. При этом огромное впечатление на болельщиков и поклонников спортсменки произвела не сама экипировка, а внешность нашей соотечественницы.

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На своей странице в социальной сети Instagram Марта опубликовала несколько снимков в форме своего технического спонсора. Любители тенниса засыпали Костюк многочисленными комплиментами и восторженными комментариями, а под самим постом оставили больше 15 тысяч отзывов, вспомнив ее красное платье на турнире в Дубае.

"Выглядит абсолютно роскошно", "Сексуальная", "Самая красивая теннисистка в туре", "Какие ножки", "Не стану врать. Сначала подумал, что это моя бывшая со школы выложила старые фото. А потом понял, что они не черно-белые", "Горячая украинская девушка", "Красивая девушка, сама идеальность", "Она невероятно красивая, черт возьми", "Наша красотка", "Невероятная паняночка", "Ты такая красива", "Не думал, что можно переплюнуть то красное платье", – пишут пользователи социальной сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, Костюк вместе с другой украинской теннисисткой Лесей Цуренко решила порадовать всех наших воинов и не только своими прекрасными фигурами. Киевлянки на отдыхе в Италии снялись в откровенных купальниках.

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