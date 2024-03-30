Как сейчас выглядит Мария Шарапова, которая родила ребенка от миллиардера и завершила карьеру. Фото

19 апреля свой 37-й день рождение отмечает знаменитая теннисистка Мария Шарапова. Хотя спортсменка так и не отказалась от российского гражданства, она с 1995 года живет в США.

С 2019-го Мария живет в роскошном доме в Лос-Анджелесе , который строился около трех лет при непосредственном участии Марии.

Пятикратная чемпионка турниров Большого шлема завершила карьеру в феврале 2020-го. В конце этого же года россиянка объявила о помолвке с британским миллиардером Александром Гилксом, однако их свадьба до сих пор не сыграна.

Летом 2022 года у Шараповой и Гилкса родился сын, которого назвали Теодором.

18 марта Мария Шарапова пришла на финал турнира в Индиан-Уэллс.

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