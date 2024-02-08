'Как никогда много ракет': известная теннисистка попала под обстрел в Одессе

Полуфиналистка Australian Open-2024 и вторая ракетка Украины Даяна Ястремская попала под обстрел в Одессе. После турнира в Линце 29-й номер мирового рейтинга вернулась домой, чтобы отдохнуть и набраться сил перед следующими соревнованиями, но вынуждена была провести ночь на 8 февраля на паркинге, пока РФ атаковала ее родной город.

"Сегодня у меня была самая страшная ночь. Я слышала как никогда много ракет рядом со своим домом. Мы все еще находимся здесь, на парковке...", – написала теннисистка в сторис своего Instagram, меряя шагами подземный паркинг вместе со своей собакой.

"Люди, если вас можно назвать людьми, прекратите делать это д*рьмо", – добавила Даяна, судя по всему, обращаясь к россиянам, которые атаковали ее дом.

К счастью ни теннисистка, ни ее родные не пострадали.

По словам главы Одесской ОВА Олег Кипер, в ночь на 8 февраля Россия атаковала Одессу дронами-камикадзе. В городе работали силы ПВО, однако есть разрушения гражданской инфраструктуры. Ударом "шахеда" повреждена недостроенная многоэтажка, выбиты стекла.

Также зафиксированы повреждения здания учебного заведения – пробита крыша, перекрытия, выбиты окна. Пожара на месте нет. По предварительной информации, пострадавших или погибших в результате атаки российской армии дронами на Одессу нет.

Ранее Даяна попала под ракетный обстрел в Одессе 5 ноября и рассказала, как ей было страшно.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинка Ястремская не смогла выйти в финал Australian Open-2024.

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