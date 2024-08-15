'К сожалению, будет повсюду': Стаховский дал неутешительный прогноз на перспективы Украины после Олимпиады-2024

Знаменитый украинский теннисист Сергей Стаховский выразил уверенность в том, что наш олимпийский спорт имеет туманные перспективы, а многие дисциплины будут проседать еще больше. По его словам, главная причина этого – война, которую развязала Россия против нашей страны.

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Об этом Стаховский заявил в интервью порталу sport-express.ua, подводя итоги Олимпийских игр 2024 года в Париже. При этом он позитивно оценил результаты украинцев в столице Франции, отметив, что 12 завоеванных медалей в целом соответствуют уровню и численности сине-желтой сборной.

"У нас просели все виды спорта и смены поколений не будет, и это будет сложно, учитывая, что идет война. Для мужчин это будет гораздо сложнее, чем для девушек. У нас будет проседать особенно мужской спорт из-за нехватки кадров, мобилизованных тренеров. Думаю, что, к сожалению, будет повсюду проседание. В Париже у Украины три "золотых" медали и 22-е общекомандное место. На то количество ехавших спортсменов чуть больше ста, это неплохой результат, даже очень хорошо", – сказал Стаховский.

Ранее было подсчитано, какие призовые получат украинские спортсмены за выступление в Париже-2024. На Играх фехтовальщица Ольга Харлан установила национальный рекорд по количеству олимпийских наград.

Как сообщал OBOZ.UA, Олимпийские игры 2024 года в Париже завершились впечатляющим достижением США в женском баскетболе.

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