Чемпионке Wimbledon-2023 стадион в Лондоне устроил овации после слов про Украину. Видео

Украинская теннисистка Людмила Киченок, после победы в миксте на Wimbledon-2023, оставила патриотическое послание. Во время флеш-интервью на центральном корте в Лондоне, 31-летняя днепрянка посвятила свой успех Украине.

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"Я получила огромное удовольствие от игры. Хочу поблагодарить своего партнера, своего парня и своей команде. Конечно я хочу вдохновить всех людей в Украине, потому что сейчас они все бьются за то, чтобы в нашей стране была свобода. Я надеюсь, что добавила им позитивных моментов", – сказала Киченок.

В ответ трибуны заполненного стадиона устроили нашей соотечественницей овации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киченок вместе со своим партнером – Мате Павичем из Хорватии – в финале Wimbledon-2023 победила дуэт Йоран Флиген (Бельгия) / Сюй Ифань (Китай) 6:4, 5:7 (9:11), 6:3.

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