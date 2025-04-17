Чемпион мира по футболу бросил знаменитую жену-теннисистку после девяти лет брака, оставив ее с тремя детьми

Бастиан Швайнштайгер, чемпион мира 2014 года по футболу и бывший полузащитник сборной Германии, расстался с сербской теннисисткой Аной Иванович после девяти лет брака. Как сообщает издание Bunte, разрыв произошел два месяца назад.

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С тех пор Иванович живет в Белграде вместе с тремя сыновьями (Лука — семь лет, Леон — четыре года, Тео — год), а Швайнштайгер продолжает много путешествовать по работе, однако в свободное время чаще всего остаётся в Мюнхене.

Как указывает источник, одним из факторов разрыва стала работа Швайнштайгера, из-за которой он часто находится в разъездах, в то время как Иванович предпочитает оставаться в родном Белграде с детьми. В последнее время пара стала жить всё более раздельно, что могло повлиять на их отношения.

Пара, поженившаяся в 2016 году, за годы совместной жизни воспитывала троих детей: старшему сыну семь лет, среднему четыре, а младшему всего год. Оба супруга достигли значительных успехов в своих карьерах.

Швайнштайгер завершил футбольную карьеру в 2019 году, оставив после себя обширное наследие, включая победу в Лиге чемпионов с "Баварией" и восемь титулов чемпионов Германии.

Иванович, в свою очередь, стала победительницей "Ролан Гаррос" в 2008 году и долгое время была первой ракеткой мира, завоевав 15 титулов в одиночном разряде на турнирах WTA.

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