'Тело не выдерживает'. Бывшая первая ракетка мира, которой пришлось уменьшить огромную грудь, объявила о завершении карьеры. Фото

Знаменитая румынская теннисистка Симона Халеп экс-первая ракетка мира и двукратная чемпионка турниров "Большого шлема", объявила о своем уходе после проигрыша в первом круге турнира в Клуж-Напоке. Халеп уступила итальянке Лючии Бронцетти со счетом 1:6, 1:6.

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В своей прощальной речи она отметила, что принимает это решение с тяжелым сердцем, но понимает, что ее тело больше не выдерживает необходимых нагрузок, необходимых для игры на высоком уровне. Халеп поблагодарила болельщиков и подчеркнула, что рада попрощаться с ними на корте, несмотря на результат.

По словам 33-летней румынки, жизнь продолжается и после тенниса, но на данный момент она не может конкурировать на прежнем уровне. В конце речи румынка не исключила возможного возвращения, но пока считает этот матч своим последним.

Симона Халеп долгое время была одной из сильнейших теннисисток мира, выигрывала Roland Garros (2018) и Wimbledon (2019), а также 24 титула WTA в одиночном разряде.

В 2022 году ее дисквалифицировали за допинг, и после возвращения в 2024 году она провела всего шесть матчей, выиграв лишь один. Кроме того, ее беспокоили травмы плеча и колена.

Отметим, что до того, как добиться ярких успехов в спорте, 25-летняя теннисистка наделала много шума среди болельщиков своей внешностью. Сделав в 18-летнем возрасте операцию по уменьшению груди с шестого размера до второго, румынка повергла в шок своих фанатов.

"Грудь доставляла мне неудобства во время игры. Ее вес приводил к тому, что я не могла максимально быстро реагировать на изменения на корте и действовать молниеносно", – жаловалась тогда Халеп.

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре 2022 года Симону Халеп временно отстранили от соревнований, а позже дисквалифицировали на четыре года за допинг. В 2024 году она подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Суд пересмотрел дело и сократил срок дисквалификации до девяти месяцев. После этого румынская теннисистка вернулась на корт в марте прошлого года.

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