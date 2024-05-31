Бил себя ракеткой и бросался на судей: российский теннисист закатил истерику на Roland Garros. Видео

Российский теннисист Андрей Рублев устроил настоящую истерику во время матча третьего круга Открытого чемпионата Франции – Roland Garros. Представитель страны-агрессорки противостоял 36-й ракетке мира Матео Арнальди из Италии, которому уступил в трех партиях – 6:7, 2:6, 4:6.

Для Рублева в этом поединке все сложилось далеко не так, как он хотел. Проиграв первую партию на тайбрейке, россиянин затем откровенно посыпался. При этом 26-летний теннисист не нашел ничего лучшего, кроме как устраивать истерики и психовать в адрес окружающих.

Россиянин вымещал злобу на ракетке, которую бил либо себе по ногам, либо по грунтовому покрытию кортов в Париже, а также постоянно спорил с судьями после того, как они фиксировали решения не в его пользу. Также Рублев бил ногами собственное место для отдыха, за что был освистан публикой.

Отметим, что россиянин стал первым теннисистом из топ-10 посева, который вылетел с Roland Garros-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, первая ракетка Украины Элина Свитолина отметилась новым достижением на Roland Garros.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!