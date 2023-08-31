Бельгийская теннисистка отказалась пожимать руку 1-й ракетке Беларуси на US Open и завершила карьеру. Видео

5-я ракетка Бельгии Марина Заневская (№112WTA, которая является уроженкой Одессы и в 2016 году сменила гражданство, проигнорировала лучшую теннисистку Беларуси Арину Соболенко на US Open. После своего поражения в первом круге (3:6, 2:6) 30-летняя экс-украинка не стала подавать руку 2-й ракетке мира, которая ждала ее у сетки.

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Соболенко не сразу поняла, что никто ее поздравлять не будет, разочарована направившись к судье на вышке. Заневская также поблагодарила рефери за работу и пошла к своим вещам.

Комментируя случившееся, Марина не смогла сдержать эмоций.

"Я знаю, что представляю Бельгию, но вся моя семья находится в Украине. Я уважаю Арину как теннисистку. Она великая чемпионка, трудолюбивая... То она делает в теннисе, потрясающе. Но члены моей семьи сражаются на передовой. И я думаю, что если я пожму ей руку, это будет то же самое, что плюнуть им в лицо", цитирует украинскую бельгийку nst.com.my со ссылкой на AFP.

Отметим, что после этого поединка Заневская объявила о завершении своей профессиональной карьеры.

"Я покидаю теннисный мир с высоко поднятой головой и считаю, что поступила правильно", – добавила спортсменка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая Заневская на турнире во Франции пережила настоящую паническую атаку и расплакалась из-за звука, который напомнил ей о войне в Украине.

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