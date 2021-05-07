В Тайване 7-летнего мальчика избили до состояния комы на тренировке по дзюдо

В Тайване 7-летнего мальчика по имени Вэй Вэй избили до состояния комы во время тренировки по дзюдо.

Как сообщает издание Mirror, он борется за свою жизнь и с большой долей вероятности останется в вегетативном состоянии, даже если его удастся спасти. Отмечается, что мальчик записался на занятия по этому виду единоборств только две недели назад, с трудом убедив родителей.

На видео, которое попало в общий доступ, было снято, как Вэй Вэя бросает на мат старший спарринг-партнер. На записи видно и слышно, как юный дзюдоист кричит "моя нога", "моя голова", "я не хочу этого", но тренер все равно заставляет его вставать на ноги и продолжать упражнение.

По словам семьи Вэй Вэя, их сын оказался на мате не менее 27 раз. В результате этих издевательств мальчик потерял сознание и был доставлен в больницу, где ему диагностировали кровоизлияние в мозг.

60-летнего тренера, который проводил урок, задержали и допросили. Он заявил, что такое занятие является абсолютно нормальным и не признал свою вину, но родители юного дзюдоиста не собираются сдаваться и сделают все для того, чтобы его наказали.

Как сообщал OBOZREVATEL, итальянский боец Франческо Риччи оказался в коме после победы в поединке на голых кулаках.