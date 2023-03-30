Суд дважды отстранял Андрея Павелко от должности президента УАФ, но он продолжает выполнять свои обязанности

В марте Печерский районный суд во второй раз отстранил Андрея Павелко от должности президента Украинской ассоциации футбола сроком на два месяца. Первое решение было принято в феврале, тогда Павелко был отстранен на один месяц.

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Однако Павелко продолжает выполнять свои обязанности, несмотря на определение суда. А также выдает заявления-опровержения и апелляции, не имеющие ничего общего с правовыми вопросами. Единственная цель таких действий – затягивание времени и манипуляция.

Причина идти на риск и нарушать закон очевидна - у Андрея Павелко большое желание переизбраться членом исполкома УЕФА. Дальнейшее пребывание Павелко в должности президента Украинской ассоциации футбола позволит ему продлить членство в исполнительном комитете УЕФА. Учитывая авторитет этой должности, это позволит ему избежать уголовной ответственности и поможет скрыть обстоятельства причастности УАФ к реализации преступной схемы по хищению средств УЕФА.

Именно поэтому ему важно создавать облик действующего президента ассоциации. Ведь, согласно Уставу УЕФА, каждый член исполнительного комитета УЕФА должен занимать должность президента или вице-президента ассоциации-члена УЕФА на момент избрания. Следующий Конгресс УЕФА, на котором будет решаться вопрос о переизбрании, состоится уже 5 апреля 2023 года.

Напомним, что из-за уголовного дела, в котором фигурирует президент УАФ Андрей Павелко, Украина потеряла право побороться за проведение ЧМ-2030. Вместо Украины будет претендовать на его проведение Марокко.