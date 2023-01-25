24 миллиона за месяц и своя армия дронов: как украинские звезды спорта помогают во время войны

Сегодня трудно найти успешного украинского спортсмена, который бы не помогал нашим военным или мирным жителям, пострадавшим от агрессии РФ. Например, боксер-супертяж Александр Усик пожертвовал только за последний месяц почти 24 млн гривен. А футболист Роман Зозуля отметился небольшой армией дронов для ВСУ.

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Просто невозможно вместить в один материал всех наших спортсменов, которые каждый на своем фронте ведут борьбу с Россией. Однако OBOZREVATEL решил рассказать о самых известных примерах помощи, которую оказывают атлеты в это непростое время.

БОКС. Полномасштабное вторжение застало чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика за границей, но он быстро вернулся в Киев, вступил в территориальную оборону и из своего кармана обеспечивал защитников экипировкой. "Усик мне позвонил. Сказал: "У меня две бригады, их нужно одеть. На тебя полагаюсь, с тебя вся логистика, с меня – финансы", – рассказал футболист Роман Зозуля.

В апреле чемпион объявил о создании собственного фонда Usyk Foundation, который помогает людям, оставшимся без жилья и нуждающимся в помощи, а также теробороне и воинам ВСУ. Только за последний месяц Александр пожертвовал 13,8 млн гривен селу Мощун Киевской области, где стояли и творили зверства российские солдаты, и 8 млн гривен на восстановление многоквартирного дома в Ирпене.

Также Александр помогает ЗСУ необходимой техникой и экипировкой, в частности, дронами и внедорожниками. И морально поддерживает бойцов, проведывая их в госпитале после ранения.

Денис Беринчик очень хотел воевать в составе подразделения "Кракен", но бойцы попросили его не покидать ринг, после чего боксер активно помогал защитникам. Также Денис вместе с друзьями создал волонтерский центр "Днепровец", который с первого дня военной агрессии РФ обеспечивал украинских военных и силы территориальной обороны специальной тактической экипировкой, продуктами питания и бытовыми товарами.

Помимо этого Беринчик развозил гуманитарную помощь в освобожденные и пострадавшие от обстрелов российских оккупантов города и поселки Сумской и Харьковской области. И проводил благотворительные тренировки.

Призер Олимпиады-2012, непобедимый украинский боксер Тарас Шелестюк активно помогает своей стране из США, где последние годы живет и выступает. Уроженец оккупированной с 2014 года Макеевки регулярно устраивает сбор средств и аукционы с боксерскими лотами, чтобы собрать деньги для ЗСУ. А затем закупает и пересылает в Украину необходимое, в частности, дроны и квадрокоптеры. Сейчас собирается помощь для защитников на востоке страны.

ТЕННИС. В 2022 году лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина практически не выступала из-за беременности и рождения дочери. Но все призовые, которые заработала после 24 февраля отдавала на помощь ВСУ.

Также Свитолина основала фонд, поддерживающий наших спортсменов, вынужденных покинуть страну. И стала послом платформы United24, которая собирает средства на помощь Украине в борьбе с военной агрессией РФ и восстановлении страны.

"Мы проводили какие-то мероприятия вместе с послами и друзьями Украины. Первое состоялось в США. Это был теннисный матч. Второе мы провели в Польше вместе с первой ракеткой мира Игой Швентек. На арене было более 10 000 зрителей, которые фактически собрали полмиллиона евро. В декабре мы также организовали ежегодный ужин в Монако и собрали деньги на закупку генераторов", – рассказала Элина в Давосе.

А в октябре Свитолина от себя пожертвовала деньги благотворительному фонду Сергея Притулы на дроны-камикадзе для уничтожения российской военной техники. Сумму теннисистка зарисовала, но, судя по длине заштрихованной полоски, цифра была весьма немаленькой.

Сергей Стаховский с первых дней войны помогает собирать деньги для Украины и ее защитников, участвовал в благотворительном мероприятии Элины Свитолиной и Иги Швентек. Вместе с другим украинским теннисистом Александром Долгополовым доставляет помощь военным в самые горячие точки, не единожды был в разрушенном Бахмуте и других городах Донбасса. А теперь еще защищает свою страну с оружием в руках.

ФУТБОЛ. Очень много делает для ЗСУ и пострадавших от войны украинцев Андрей Ярмоленко. В первые дни полномасштабного вторжения в феврале он пожертвовал 3 миллиона гривен на помощь украинской армии. И в дальнейшем помогал защитникам разными "ништяками", как выражались сами военные. Известно, что во время оккупации части Черниговской области он передавал "подарки" местным разведчикам.

Также капитан сборной Украины помогал родному Чернигову всем необходимым. От своей семьи отправлял машину скорой помощи и важный гуманитарный груз: медикаменты, продукты и товары первой необходимости. Участвовал в благотворительных аукционах.

Регулярно "скорые" с самым необходимым отправлял на родину и украинский нападающий испанского клуба "Райо Махадаонда" Роман Зозуля. Бывший форвард сборной помогает военным еще с 2014 года и не сбавляет оборотов.

Фонд Зозули "Народная армия" закупает для ЗСУ много транспорта – машины скорой помощи, бронеавтомобили, мотоциклы и внедорожники, которые перед поставкой на фронт проходят тюнинг и перекрашиваются для лучшей маскировки. В декабре Роман начал сбор 300 000 евро на скорые для военных, которые будут спасать жизни бойцов на самых горячих участках.

В середине сентября Зозуля и украинские футболисты, выступающие за границей, решили начать сбор средств для покупки беспилотника "Байрактар" для армии. В итоге "Футбольный Байрактар" трансформировался в небольшую армию дронов, которую уже доставили на передовую.

Андрей Шевченко стал первым послом платформы UNITED24, на которой собирают деньги для Украины. Также итальянский "Милан" вместе с Шевченко возьмут на себя часть расходов по реконструкцию Центрального городского стадиона в Ирпене, разрушенного оккупантами.

Также бывший наставник сборной Украины поддерживает юных футболистов, встречается с семьями погибших, а его дом за границей был убежищем для переселенцев.

В начале полномасштабного вторжения Сергей Ребров вместе с украинскими футболистами создал чат для помощи армии, в рамках которого все передали по 1 миллиону евро военным. Известно, что в этом чате были выступавшие за границей Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко, Роман Яремчук и другие сборники. А теннисист и кум Реброва Сергей Стаховский занимался поставкой волонтерки на передовую.

На конец сентября Ребров передал 5 автомобилей для ВСУ, на которые были нанесены инициалы Сергея Реброва и №11, под которым он выступал в "Динамо" и сборной Украины. И продолжает помогать дальше, стараясь реагировать на все обращения.

Тренер передает и гуманитарную помощь для детей, и средства на лекарства и на другие важные потребности. Уже после начала полномасштабной войны приезжал в Украину, навещал в госпитале раненых бойцов.

Александр Зинченко. Игрок сборной Украины и английского "Арсенала" Александр Зинченко создал благотворительный фонд Football For Ukraine, который заниматься гуманитарными вопросами: "Наша цель – хотя бы минимально улучшить жизнь людей в Украине и поддержка учреждений по всей стране – такие, как школ и больницы".

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский и его жена Роксана создали благотворительный фонд для помощи украинцам еще во время выступления футболиста за итальянскую "Аталанту". За мероприятие в Бергамо, где были выставлены на аукцион ценные эксклюзивные вещи украинских и иностранных футболистов и других спортсменов, Малиновские собрали более 42 тысяч евро.

Руслан приглашал в академию "Аталанты" нескольких талантливых воспитанников "Шахтера", чтобы ребята могли развиваться, несмотря на войну. Также известно, что Малиновский приобрел для бойцов ВСУ военный грузовик.

Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин нашел свою нишу. Он не афиширует донаты ВСУ или другим фондам, зато на регулярной основе помогает приютам для собак и котов. Ведь после 24 февраля в Украине заметно увеличилось количество бездомных животных.

Скооперировались и создали свой фонд с первых дней полноценной войны футболисты "Шахтера" Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко и представители "Динамо" Николай Шапаренко, Сергей Сидорчук и Георгий Бущан. Фонд разделен на две части: гуманитарную и военную. Он занимается закупкой медикаментов, бронежилетов, тепловизоров и гуманитарной помощи для бойцов и регионов, наиболее страдающих от российской агрессии.

Защитник донецкого "Шахтера" Виктор Корниенко с первых дней полномасштабного вторжения решил оставаться в Украине и активно помогать и военным, и мирным жителям. Родной дом футболиста находится под Полтавой. В первую очередь игрок объехал блокпосты и расспросил, чем может помочь деткам, беженцам и теробороне.

После этого Виктор закупал самое необходимое для переселенцев и защитников. В своем населенном пункте оборудовал спортзал, где было все необходимое для безопасной жизни.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Как нам сообщили в пресс-службе ФЛАУ, донатят ВСУ и помогают пострадавшим от войны мирным жителям практически все легкоатлеты, только не все афишируют. Регулярно переводят средства ВСУ украинские прыгуньи в высоту. А там у нас призер ОИ-2020 Ярослава Магучих, серебряным призер ЧМ Юлия Левченко и Ирина Геращенко.

Чемпионка Европы в тройном прыжке Марина Бех-Романчук в начале полномасштабного вторжения приютила у себя в Хмельницком немало беженцев, а в конце 2022 года открыла сбор на генераторы для ВСУ.

Призер Олимпийских игр по прыжкам в высоту Богдан Бондаренко жертвует деньги украинским защитникам, а также помогал людям найти возможности и маршруты безопасно выехать из страны в самые напряженные моменты.

Чемпионка Украины в беге на 1500 метров Орися Демьянюк является послом международного благотворительного "Пробега до 100 тысяч бронежилетов", в рамках которого собирают средства на бронежилеты для наших защитников.

Также Орися помогала организовывать забег, на котором собирали средства для гуманитарной помощи жителям Херсона, и серию благотворительных открытых спортивных ивентов (тренировки, лекции, турниры), все средства от которых направили на закупку тактической медицины – турникеты, аптечки и многое другое.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Олимпийский чемпион Олег Верняев вместе со своими друзьями и семьей помогает ЗСУ и пострадавшим от российской агрессии в Харьковской области. Олег рассказывал, что они покупают еду и по возможности передают в Харьков. Друзья гимнаста организовали в городе волонтерский штаб, который периодически присылает Олегу запросы на необходимую гуманитарку – еду, лекарства, средства гигиены и прочее.

Также Верняев помогает ЗСУ. Спортсмен рассказывал, что успел дружиться с бойцами отдельной президентской бригады имени гетмана Хмельницкого, для которой в коллаборации с украинскими артистами даже устраивали концерты, чтобы защитники могли немного отвлечься. Также гимнаст помогал военным с амуницией, например, бронежилетами, которые привозились из США.

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ. С чемпионата мира-2022 украинские синхронистки привезли семь медалей, две из которых – золотые, а на чемпионате Европы победили во всех 8 видах программы! И объявили, что готовы продать все свое "золото", чтобы помочь наших защитникам.

Позже чемпионка мира Марта Федина призналась, что большого спроса на награды не было. Однако, выкроив деньги из премиальных и стипендий, скромные девчонки из сборной Украины втихую перечислили на нужды ВСУ уже миллион гривен.

Также перед новым городом синхронистки проводили аукцион, и в Харькове детям-переселенцам вручали подарки. А призеры Олимпиады-2020 сестры Владислава и Марина Алексеевы летом проводили в Португалии мастер-классы и все заработанные средства перевели в детский дом Харьковской области, который полгода находился в оккупации.

ПРЫЖКИ В ВОДУ. Сборная Украины, несмотря на наличие в своем составе несовершеннолетних спортсменов во главе с чемпионом Европы и призером ЧМ Алексеем Середой, которому только недавно исполнилось 17, также донатит на нужды военных, сбрасывались на покупку скорых.

"Для меня было открытием, сколько наши спортсмени донатят ВСУ. Когда тренеры сказали, я не поверила. Ведь это несовершеннолетние дети, и они постоянно переводят часть своей зарплаты: то машину купили, то раненому помогли", – рассказала наставница Середы и вице-президент федерации Тамара Токмачева.

БОРЬБА. Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и депутат ВР Жан Беленюк признавался, что к нему обращаются военные, ребята с передовой, когда у них появляется какая-то потребность. И борцу удается закрывать запросы благодаря своей узнаваемости. Иногда достает необходимые вещи через бизнесменов, которых сам лично даже не знает.

Жан собирает гуманитарную помощь. Весной организовал поставку внедорожников для потребностей украинской армии на передовой.

ЕДИНОБОРСТВА. Украинский боксер Бовар Гладиатор Ханаков сейчас участвует в США в боях на кулаках и помогает Украине. Полномасштабное вторжение РФ застало спортсмена в Мариуполе, где он первое время оставался и волонтерил, несмотря на ад вокруг. А после переезда в США продолжил собирать средства для украинцев, пострадавших от российской агрессии.

Так, сразу после боя во Флориде в конце ноября Ханаков выставил на благотворительный аукцион свою выигранную медаль. Ее продали за 3300 долларов, еще один меценат от себя добавил 300 долларов. И все 3600 были отправлены волонтерам в Украину.

ГРЕБЛЯ. Двукратный олимпийский чемпион Юрий Чебан находился в Португалии, когда началось полномасштабное вторжение. И практически сразу каноист и бывший тренер сборной Украины начал помогать своей стране – доставал пикапы для военных, вывозил детей в безопасные места и переправлял медикаменты в горячие точки.

"Моя мама была связана с волонтерскими организациями еще с 2014 года, поэтому сразу сориентировала нас по направлениям. Мы начали с пикапов и бронежилетов. Я находился в Европе и приступил к поискам необходимой техники в Германии и соседних странах, чтобы собрать их в одном месте. Плюс мы попутно начали организовывать вывоз детей-гребцов вместе с их родителями в безопасное место", – рассказывал Чебан в разговоре с OBOZREVATEL.

Большую работу проделал каноист Сергей Безуглый, с его помощью много детей перебросили до границы из Николаева. И хоть призер чемпионатов мира с 2009 года выступал за Азербайджан, много сделал для родного Николаева, доставлял в город воду и гуманитарку. Сергей и Юрий также создали благотворительный фонд "Олимпийский круг": "Друзья, объединившиеся помогать нашим котикам из ВСУ, ТрО и нуждающимся людям".

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. На призыв Безуглого о помощи для Николаева и области окликнулась одна из тренеров сборной Украины Ирина Блохина. Гребец рассказал дочери Олега Блохина и Ирины Дерюгиной, что город и его защитники нуждаются в продуктах, медикаментах и тактической экипировке. И вскоре получил необходимую помощь.

Стоит отметить, что Блохина вместе со своим мужем Алексеем Брынзаком уже 24 февраля создала фонд украинского сопротивления: "Главное – верить". Фонд помогает спортсменам, ВСУ и людям, нуждающимся в гуманитарной помощи. Сотрудничали с организацией "Свободный человек", которая раздавала горячие обеды. Сегодня помогают собирать необходимые товары для военных и мирных в самых горячих точках Украины.

ФРИСТАЙЛ. Главный тренер сборной Украины по лыжной акробатике Энвер Аблаев поддерживает украинских защитников сам и помогает это делать спортсменам из других стран. После сборов в Финляндии в конце 2022-го наставник отправился в Бахмут, чтобы отвезти помощь защитникам – термобелье, генератор.

Друг сборной Украины Андреас Исоз, который является менеджером тренировочной базы в Швейцарии готовится снова привезти помощь в Украину. В этот раз – в Николаев. Деньги для Украины Андреас собирает с помощью фонда, куда очень много донатят спортсмены из других стран – канадцы, швейцарцы, австралийцы, австрийцы, японцы.

"Попросил их приобрести квадрокоптер. Я познакомился с группой "Адам", нашей бригадой артиллерии. Они хорошо наваливают "оркам" и им нужны глаза. Также будут вести медикаменты. А также попросили грелки для рук и ног, которые обогревают в течение восьми часов", – рассказал Аблаев "Суспільному".

Подопечный Аблаева николаевский фристайлист Александр Абраменко, который принес Украине "золото" и "серебро" на двух последних зимних Олимпиадах, в 2022 году много занимался волонтерством, собирал деньги для ВСУ и людей, пострадавших от войны, сам доставлял гуманитарную помощь.

Деньги, полученные от ВСУ за серебряную медаль ОИ-2022, он разделил на две части – половину премии отправил в киевский благотворительный фонд, занимающийся помощью всем пострадавшим от войны и ВСУ. Вторую часть оставил на свой волонтерский фонд и доставку гуманитарной помощи: на грузовик, горючее и прочие расходы.

БИАТЛОН. Призер чемпионатов мира по биатлону и вице-прездент федерации Андрей Дериземля помогал украинским военным и инвалидам АТО еще после начала военных действий на Донбассе в 2014 году. В начале полномасштабного вторжения район Чернигова, в котором жил Андрей с семьей обстреляли одним из первых. Но он ездил на блокпосты, развозил еду, помогал деньгами. После того, как вывез детей и жену, пострадавшую от разорвавшегося рядом снаряда, вернулся в Чернигов с гуманитаркой. А сейчас защищает Украину в рядах ВСУ.

Украинская биатлонистка белорусского происхождения Дарья Блашко 10 дней пряталась в подвале базы в Чернигове, которую разрушила Россия. А, выехав из Украины в Словению, начала помогать украинским военным в кооперации со словенской горнолыжницей Аной Буцик.

Затем Блашко купила за свои средства дрон и собрала еще на один в Instagram, переправив все в Чернигов, который невероятным образом выдержал натиск российских военных в феврале-марте.

Майор Нацгвардии Елена Билосюк получила повестку 24 февраля. Однако потом ее отпустили готовиться к сезону, но чемпионка мира и Олимпийских игр регулярно собирала средства и закупала необходимые вещи и экипировку для ВСУ. Брат Елены, в прошлом биатлонист, служит в рядах "Азова".

ФЕХТОВАНИЕ. Деньгами за выигранные турниры делились с ВСУ украинские фехтовальщики. Например, чемпион мира шпажист Анатолий Герей выиграл турнир Challenge Eugene Fillol 2022 в Стокгольме, а призовые перечислил нашим защитникам. Вдохновленный примером Герея, капитан сборной Украины по фехтованию на рапирах Клод Юнес после победы на открытом Кубке Польши также пожертвовал выигрыш ВСУ.

БАСКЕТБОЛ. Дмитрий Кривенко, известный, как Smoove, является двукратным чемпионом мира по слэм-данкам. После 24 февраля он оставался в Украине и занимался волонтерской деятельностью – проводил благотворительные аукционы, где выставлял личные вещи игроков сборной Украины с подписями и игровую форму звезд НБА. Все средства шли на помощь украинским баскетболистам, которые защищают страну в рядах ВСУ.

Немецкая компания, с которой Дмитрий сотрудничал несколько лет, создала футболку с надписью на спине "Бросай в кольцо, не сбрасывай бомбы". И на продаже этих футболок собрали 10 000 евро.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Усик в день рождения пожертвовал миллионы на восстановление Ирпеня.

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