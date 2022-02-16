'Второй! Тут истерика началась конкретная': отец украинского призера Олимпиады Абраменко отреагировал на медаль сына

Фристайлист Александр Абраменко, который принес Украине первую медаль на Олимпиаде-2022, до последнего не отрабатывал свой "серебряный" прыжок. А на тренировках в Китае он никак не мог приземлиться на ноги. Об этом рассказал отец Александра Владимир Абраменко, который переживал и выключал трансляцию во время попыток сына в финале.

В комментарии OBOZREVATEL Абраменко-старший рассказал, что очень хотел, чтобы Александр стал знаменосцем Украины на Олимпиаде, несмотря на всякие проклятья. А также признался, что сделал, когда понял, что у сына серебряная медаль.

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– Спасибо вам большое за поздравление! Спасибо всем людям, которые держали кулачки и болели за Сашу. Сейчас с Сашиной мамой пересматриваю повтор соревнований. Я то смотрел прямой эфир, а она не смотрела. Переживала. Но я так болел: когда все прыгают, то смотрю. А когда Саша прыгает, то ненадолго выключаю телевизор и потом уже смотрю, какой итоговый результат.

И смотрю, что за первый прыжок у него 123 балла. Думаю: "Молодец". Второй прыжок, конечно, надо было увеличить. Безусловно, очень сильно переживали, потому что все спортсмены сильные, у всех высокое качество прыжка. А когда стало известно, что Саша – второй, хлынули эмоции.

– После заключительного прыжка в финале, за который Александр получил 116,5 баллов, по его лицу было видно, что он разочарован оценками. И, возможно, где-то был не очень уверен, что попадет на пьедестал. А вы как думали?

– Я смотрел, что он прыгал тройное сальто с пятью винтами. А это прыжок самой высокой сложности. И я вам скажу, что он его до последнего не тренировал. Потому что это очень опасный прыжок, и не надо исключать тот момент, что Саша – самый старший из всех финалистов. И ему было очень сложно.

Он попробовал этот прыжок в Америке на этапе Кубка мира. И то – на тренировке.

И когда они приехали в Китай, Саша тоже попробовал это тройное сальто с пятью винтами. Но разочаровался и говорил: "Я не могу приземлиться в ноги".

Я считаю, что в финале ему повезло. Да, прыжок был недостаточно качественный, но тем не менее он уехал после приземления. И не отбился спиной от склона, как американец. Я понимаю, почему он разочарован. Хотел сделать качественно, но как получилось, так получилось.

– Александр – первый знаменосец сборной Украины, который потом на той же Олимпиаде выиграл медаль.

– Мы сегодня с женой разговаривали и она мне говорит: "Ты смотри, мы сняли заклятье флага". Вот Саня выиграл медаль, несмотря на все эти предубеждения. Значит – это неправда.

– А когда ему предложили нести флаг, он с вами советовался – нести или нет? Были какие-то сомнения?

– Мы наоборот думали, что дадут нести кому-то другому. А сами надеялись, что знаменосцем станет Саша. Я ему говорил: "Саша, пятая Олимпиада, флаг несешь. Все срастается вместе. Ты что? Это же гордость! Ты же – представитель Украины, которому доверили нести флаг, частичку Украины там, в далеком Китае". И он, конечно, этого хотел.

– Это здорово, я тут тоже плакала...

– Ой, я тут рыдал, когда все закончилось! Я смотрю, что он в шестерке. Потом американец во втором финале прыгает – неудачно. Саша прыгает второй и получает 116 баллов. Я подумал, что мало, ведь там прыгали и по 123, и по 129. Но поразмыслил и говорю: "Та ладно, пятый. В принципе, неплохо".

Потом раз, и следующий мимо наград. Я говорю жене Ире, которая вообще не смотрит: "Третий". Она обрадовалась. А тут россиянин Буров последний прыгает и тоже – мимо кассы. Я говорю: "Второй!" И тут истерика была конкретная.

Ранее OBOZREVATEL давал эмоциональный комментарий Александра Абраменко после второго места на Олимпиаде.