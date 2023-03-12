Вся сборная Франции по борьбе оказалась чеченцами. Фотофакт

Молодежная сборная Франции на чемпионате Европы по вольной борьбе до 23 лет оказалась состоящей полностью из этнических чеченцев. Континентальное первенство с 13 по 19 марта пройдет в Бухаресте (Румыния).

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Именно во Франции образовалась крупнейшая чеченская диаспора после нескольких волн бегства жителей этой страны после войны в Россией 1994 года.

На фотографии, которая размещена на сайте Федерации вольной борьбы Франции изображены Адам Бибулатов, Хамзат Арсамерзуев, Мухаммад-Амин Сангариев, Магомед Делиев, Рахим Магомадов, Адлан Висханов.

Они заявлены в шести весовых категориях: 61, 65, 70, 74, 86 и 92 кг соответственно.

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