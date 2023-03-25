Полузащитник сборной Украины по футзалу Вера Дятел, сыграв в финале Евро-2023, вошла в историю мирового футбола. 39-летняя уроженка Чернигова стала первым в истории игроком-женщиной, которая выступала за национальные сборные в финальной части чемпионатов Европы по футболу и футзалу.

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Вера провела 35 матчей за сборную Украины по футболу. В 2009 украинки впервые пробились в финальную часть Евро. Тогда наша сборная на групповом этапе заняла последнее место в квартете А вместе с Финляндией, Нидерландами и Данией и не вышла в плей-офф.

Спустя 14 лет Дятел сыграла в финальной части чемпионата Европы по футзалу, где вместе с национальной командой остановилась в шаге от золотых наград.

Дятел пять раза становилась чемпионкой Украины по футболу в составе харьковского "Жилстроя-1" (2000, 2001, 2002) и черниговской "Легенды" ( 2004, 2006).

Как сообщал OBOZREVATEL, женская сборная Украины по футзалу проиграла в финале чемпионата Европы-2023. В венгерском Дебрецене подопечные Олега Шайтанова со счетом 1:5 уступили титулованным испанкам.

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