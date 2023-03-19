Украина в историческом матче стала вице-чемпионом Европы по футзалу среди женщин

Женская сборная Украины по футзалу проиграла в финале чемпионата Европы-2023. В венгерском Дебрецене подопечные Олега Шайтанова со счетом 1:5 уступили титулованным испанкам. Для наших девушек это стало первым в истории выступлением в финальном матче континентального первенства.

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Матч начался для наших девушек шокирующе. Уже на 10-й секунде Ирина Дубицкая сбила соперницу и арбитр после просмотра ВАР поставил 6-метровый.

В дальнейшем Украина пыталась выбегать в контратаки, ловить свой шанс на фолах соперниц, но преимущество испанок выглядело очень внушительно. Они реализовали все свои голевые шансы, забив в итоге 5 мячей.

В полуфинале украинская команда обыграла Венгрию со счетом 2:1. Сборная Испании в 1/2 финала одолела Португалию – 3:2. На прошлом европейском чемпионате "желто-синие" также вышли в Финал четырех, но в финал не пробились, став третьими.

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