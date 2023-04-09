''Вот такая дружба''. Российский чемпион раскрыл истинное отношение Китая к России

Известный российский автогонщик Сергей Карякин, который в 2017 году выигрывал знаменитое ралли Дакар-2017 в зачете квадроциклов, а в 2020-м стал вице-чемпионом Дакар в классе Т3, рассказал о своей попытке поучаствовать в соревнованиях в Китае. 32-летний спортсмен решил, что раз Китай позиционирует себя как друга России, его не заставят подписывать документы про осуждение войны в Украине.

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В конце сентября прошлого года Международная федерация автоспорта (FIA) выпустила анкету для россиян, в которой, чтобы участвовать в любых соревнованиях под эгидой FIA, необходимо было осудить "российскую спецоперацию".

"Один умный человек предложил: "Серега, в Китае же есть гонки. Напиши им, они же друзья, тем более участие российских спортсменов пойдет на укрепление дружбы народов, вот и Си Цзиньпин приезжал в Москву, сказал, что нужно больше проводить соревнований". Я написал письмо, в ответ получил: ждите, скоро ответим. Прошло пару недель, напомнил о себе. Снова тишина. Отправил еще одно письмо, после чего китайцы ответили", - цитирует Карякина "Матч ТВ".

Вместо радушного приглашения на турнир, которое ждал россиянин, ему пришел совсем другой текст.

"Ответ такой: "Ребята, рады будем видеть вас, приезжайте погонять. Но письмо от FIA только подпишите". То самое письмо с непринятием СВО и позиции нашей страны. На этом переписка закончилась. Вот такие отношения к нашей дружбе. Очень обидно было это читать", - возмутился пилот.

Карякин добавил, что хочет верить, что произошло какое‑то недопонимание, но писать новое письмо не собирается.

"Там все четко написано: допустим при подписи документа от FIA. При этом соревнования местные, не под эгидой международной федерации, – отметил гонщик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре Сергей Карякин потребовал разрешить поддержку убийства украинцев, чтобы он смог выступить на соревнованиях

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