Во сколько МакГрегор – Порье 3: время начала боя UFC 264

Знаменитый ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор МакГрегор в ночь на 11 июля проведет свой очередной бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Поединок против Дастина Порье станет главным на 264.

Основной кард в Лас-Вегасе стартует в 05:00 по киевскому времени. Выход МакГрегора и Порье ожидается ближе к 07:00.

OBOZREVATEL ведет онлайн трансляцию боя МакГрегор – Порье, которые накануне битвы провели церемонию взвешивания. Весы под бойцами выдали одинаковые цифры – 70,8.

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Отметим, что для обоих бойцов это встреча станет третьей в октагоне.

В сентябре 2014 Конор и Дастин впервые вышли друг против друга. В том поединке американец выглядел очень вяло, пропустил град ударов и проиграл техническим нокаутом.

За последующие шесть лет Бриллиант (прозвище Порье) проиграл лишь два раза. Майклу Джонсону нокаутом и Хабибу Нурмагомедову удушающим приёмом.

В январе 2021 года состоялся реванш. В этот раз успех уже праздновал спортсмен их США. Конор пропустил много ударов по голени, что и стало причиной его поражения.