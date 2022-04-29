Верняев показал поклонника России в сборной Украины

Украинский гимнаст Максим Василенко, который еще в 2020 году выступал за национальную сборную, оказался поклонником "русского мира". 23-летний спортсмен из Херсона оставил странный пост в Stories на своей странице в социальной сети Instagram.

Об этом написал олимпийский чемпион Рио-2016 Олег Верняев. Он опубликовал скриншот записи Василенко о родном оккупированном российскими агрессорами городе, в которой говорится: "Спаси, Господи, Херсон от украинских ракет".

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"Вот так человек, который выступал за сборную Украины, пишет у себя в соцсетях. Пускай я буду плохим, но страна должна знать своих "героев" в лицо", – прокомментировал слова бывшего партнера по сборной Верняев.

Отметим, что наивысшим достижением Василенко в составе сборной Украины является восьмое место на первенстве Европы-2019.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк обратился к жителям оккупированного Херсона, пообещав унизительный побег из города российских оккупантов.