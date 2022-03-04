Велосипедист отказался от российского гражданства, осудив нападение РФ на Украину

Известный российский велогонщик Павел Сиваков решил принять французское гражданство из-за нападения РФ на Украину. 24-летний спортсмен признался, что давно раздумывал над сменой паспорта, но ситуация с военной агрессией Кремля в отношении нашей страны ускорила этом процесс.

Об этом сам Сиваков рассказал официальному сайту британской команды по шоссейным велогонкам Ineos Grenadiers, цвета которой он защищает с 2018 года. Он назвал Францию своим домом, а также поддержал Украину, осудив действия Кремля.

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"Я давно хотел стать гражданином Франции и подал запрос, но, учитывая то, что сейчас происходит в Украине, я хотел ускорить это. Возможность участвовать в международных соревнованиях в качестве гражданина Франции делает меня невероятно счастливым. Я категорически против этой войны и все мои мысли с украинским народом. Как и большинство людей во всем мире сейчас, я надеюсь на мир и скорейшее прекращение страданий, происходящих в Украине", – сказал велосипедист.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая ракетка мира Даниил Медведев убрал из описания профиля на своей странице в социальной сети Instаgram российский флаг.