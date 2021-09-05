В Запорожье состоялся детский чемпионат по бразильскому джиу-джитсу

Во Дворце спорта "Юность" 4 и 5 сентября проходит турнир TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP. В первый день соревнований выступили представители категорий дети и подростки, возрастом от 4-х до 17-и лет. В этом возрастном дивизионе насчитали 634 регистрации в разделах: борьба в кимоно и без.

Юные спортсмены боролись сразу на шести коврах и провели в рамках чемпионата 664 схватки. На TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP впервые в Украине была проведена абсолютная весовая категория среди детей. По словам организаторов турнира, подобный формат получил огромный отклик, а количество заявившихся в абсолютку стало большой неожиданностью. Всего в этой категории выступили 82 компетитора, победители получили денежные призы.

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Первый день чемпионата Украины по бразильскому джиу-джитсу выявил много талантливых и перспективных спортсменов. Всего, в рамках соревнований, юным призерам было вручено 175 комплектов наград.

5 сентября турнир TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP получит своё продолжение, в этот день будут выступать взрослые дивизионы от 18-и лет. Открытие чемпионата состоится во Дворце Спорта "Юность", в 10:00. Вход бесплатный.