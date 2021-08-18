В США бейсболисту в голову попал мяч, летевший со скоростью 160 км/час. Видео

Питчер команды "Окленд Атлетикс" из Главной лиги бейсбола США (MLB) Крис Бэсситт получил крайне неприятную травму в матче регулярного сезона против "Чикаго Уайт Сокс". В одном из эпизодов ему в голову попал мяч, летевший со скоростью около 160 км/час.

Как сообщает издание abc7chicago.com, во втором иннинге при счете 0:0 подающий выполнил быстрый бросок, с которым легко справился отбивающий. Отскочив от биты, игровой снаряд попал Бэсситту в область правого глаза.

Бейсболист сразу же упал на газон и схватился за голову, а его обеспокоенные партнеры начали активно размахивать руками, сигнализируя о том, что их партнеру по команде необходима помощь. После короткой паузы питчера увезли в подтрибунное помещение, а затем – в больницу.

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Отметим, что стандартный вес мяча в MLB составляет от 142 до 149 граммов.

Менеджер "Окленда" Боб Мелвин заявил, что Бэсситт постоянно находился в сознании, и отметил, что с глазом у бейсболиста сейчас особых проблем нет. Удар пришелся чуть ниже.

После этого инцидента игроки "Атлетикс" не сумели сосредоточиться на матче и уступили соперникам с разгромным счетом 0:9.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бейсбольный мяч, летевший со скоростью 160 км/час, искалечил двухлетнюю девочку, сидевшую на трибуне.