В России футболист насмерть сбил пенсионера. Момент попал на видео

В Петербурге детский тренер по футболу и участник любительских городских футбольных турниров в ночь на 1 января устроил смертельное ДТП.

Как сообщают Невские новости, 25-летний футболист, имя которого не раскрывается, за рулем Lexus GS300 совершил наезд на мужчину 1950 года рождения. От полученных травм 70-летний пенсионер скончался на месте.

Инцидент произошел возле дома № 7 на улице Академика Лебедева. Момент трагедии зафиксировали камеры наружного наблюдения.

На кадрах видно, что погибший пытался перейти дорогу рядом с зеброй, где его и сбила иномарка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в новогоднюю ночь чемпион Украины 2018 года по шоссейно-кольцевым мотогонкам Александр Георгица попал в серьезную аварию в Киеве.