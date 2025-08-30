В России чемпион мира стал стрелять в прохожего, который 'заинтересованно посмотрел' на его жену

В Махачкале возле торгового центра "Этажи" чемпион мира по боевому самбо Велимурад Алхасов открыл стрельбу по прохожему после ссоры. Причиной конфликта, как утверждают в МВД, стал взгляд мужчины на супругу спортсмена.

Инцидент произошёл вечером 29 августа. По информации Telegram-канала "Mash на спорте", Алхасов находился в ТЦ вместе с женой, когда у него возник спор с другим посетителем. Спортсмен достал травматический пистолет и сделал несколько выстрелов, однако никто не пострадал. После случившегося Алхасов покинул место происшествия вместе с супругой.

Позже чемпиона задержали и доставили в Ленинский ОВД Махачкалы. Как заявила глава пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева, причиной агрессивного поступка стало то, что мужчине "не понравился заинтересованный взгляд" на его жену, одетую в никаб. Сейчас в отношении спортсмена готовится уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Велимурад Алхасов родился в 1990 году в Махачкале. Он является чемпионом России и мира по боевому самбо, а также профессиональным бойцом MMA. На его счету восемь побед в десяти поединках, в том числе два нокаута и один удушающий приём. Алхасов также известен как победитель Гран-при Absolute Championship Akhmat в наилегчайшем весе.

