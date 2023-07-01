В России бывший прокурор Крыма решил поучаствовать в соревнованиях и утонул

Прокурор Чувашии Андрей Фомин утонул во время в Чебоксарах во время традиционного заплыва по Волге Chebswim, сообщает Telegram-канал "База". 57-летний Фомин в 2020 году перебрался в Россию из Крыма, где работал заместителем "прокурора" республики Натальи Поклонской, а затем исполнял ее обязанности, когда она была избрана в Госдуму.

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По информации СМИ прокурор должен был преодолеть дистанцию в 2200 метров. Примерно на половине пути (по другим сообщениям - за 150 м до берега) Фомину стало плохо и он начал тонуть. Спасатели достали спортсмена-неудачника из воды, однако реанимировать его не удалось.

По информации Telegram-канала Mash, в момент заплыва он был со спасательным буем и в гидрокостюме.

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